Stedin: nog te veel nieuwbouwwoningen met gas

Netbeheerder Stedin vindt dat projectontwikkelaars en bouwers geen huizen meer met aardgas moeten opleveren. Per 1 juli hoeven nieuwe huizen geen aardgasaansluiting te hebben. Toch worden er nog duizenden huizen gebouwd met zo’n aansluiting. Stedin, een van de grotere netbeheerders van Nederland, vindt dat onbestaanbaar.

,,Het is niet uit te leggen dat er miljoenen geïnvesteerd worden om bestaande woningen van het aardgas af te krijgen, terwijl er tegelijkertijd nog woningen met een gasaansluiting worden bijgebouwd”, zegt David Peters van Stedin.

Nieuwbouwprojecten waar voor 1 juli 2018 een omgevingsvergunning voor is aangevraagd, mogen nog wel met aardgas worden verwarmd. Die vergunningen zijn onbeperkt geldig. Het is onduidelijk hoeveel huizen er nog gebouwd mogen worden met gas. ,,Het kan nog enkele jaren kan duren voordat 100 procent van de nieuwbouw toekomstbestendig wordt gebouwd”, zegt Peters.

De netbeheerder heeft met gemeenten en provincies afspraken gemaakt om met ontwikkelaars en bouwers in gesprek te gaan om vrijwillig af te zien van het recht op aardgas. ,,Er valt nog veel in te halen’’, stelt Peters.

Bij Stedin (de netbeheerder in Zuid-Holland, Utrecht, de regio Amstelland, Kennemerland en Noordoost Friesland) komen wel sinds juli meer aanvragen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. In 2017 werd nog maar 36 procent zonder aardgas opgeleverd. De plaatsen die procentueel het meest aardgasvrij bouwen zijn Spijkenisse met 100 procent, gevolgd door Wijk bij Duurstede (97 procent) en Rotterdam (93 procent). In Zuid-Holland en Utrecht wordt in 56 procent van alle nieuwbouwprojecten geen aardgasaansluiting meer gevraagd.