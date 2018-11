Strikte regels bij landelijke intocht sint

Om te voorkomen dat de landelijke intocht van Sinterklaas uit de hand loopt, heeft de gemeente Zaanstad strikte regels opgesteld. Het gebied waar de sint aankomt, wordt afgezet met hekken. Dat terrein is alleen via toegangspoortjes toegankelijk.

Bij de poortjes is een tassen- en jassencontrole. Het meenemen van glaswerk en drones is verboden.

Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet die een demonstratie aanmelden en met wie afspraken zijn gemaakt, krijgen plekken toegewezen die ver uit elkaar liggen. De gemeente meldt dat die maatregel wordt genomen om confrontaties tussen verschillende groepen te voorkomen. De groepen moeten tijdens de intocht in hun vak blijven en zelf voor een ordedienst zorgen. Kleding die het gezicht grotendeels bedekt en het gebruik van drugs en alcohol is verboden in de demonstratievakken.

De landelijke intocht van Sinterklaas in de gemeente Zaanstad is op 17 november.