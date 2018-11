VVD’er Dijkhoff wilde geen valse hoop bieden

VVD-kopstuk Klaas Dijkhoff is teruggekomen op een opzienbarende reactie die hij gaf aan een Iraakse jongen die mogelijk wordt uitgezet. ,,Ik mocht de jongen geen valse hoop bieden”, aldus de fractievoorzitter in een filmpje op Facebook.

Toen de negenjarige Nemr zei te vrezen voor zijn leven in Irak, reageerde Dijkhoff voor lopende camera met een ,,Ja, dus?” De jongen was door programmamaker en actievoerder Tim Hofman meegenomen naar de Tweede Kamer om een aantal politici te spreken.

Over de houding van de fractievoorzitter was ophef ontstaan. Zij werd walgelijk en mensonterend genoemd. Dijkhoff benadrukt dat hij een heel gesprek voerde met Nemr en ,,Ja, dus?” niet tegen hem, maar tegen Hofman zei. ,,Het helpt niet als we karikaturen van elkaar gaan maken.”

Dijkhoff noemt het stukje met Nemr in de film van Hofman nogal abrupt. In het uitgebreide gesprek constateerde Dijkhoff dat de jongen hoop had. ,,Ik wil heel graag lief zijn en hem een knuffel geven, maar ik moet ook eerlijk zijn.” Als ouders hun kinderen hier houden terwijl ze eigenlijk weg moeten, maar de rechter vindt dat het veilig genoeg is in Irak, dan moet je daar wel naar handelen, vindt de VVD’er.

Hofman wil voorkomen dat Nemr en ongeveer vierhonderd andere kinderen van asielzoekers het land uit moeten. Zij zijn in Nederland geworteld maar ook uitgeprocedeerd. De petitie die Hofman online heeft gezet om te pleiten voor ,,een kinderpardon dat wél werkt” was vrijdag al 86.000 keer ondertekend. Dat is ruim boven de grens van 40.000 steunbetuigingen die als stap nodig is om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te zetten.