Bij de Rijnkade in Arnhem zijn een man en een vrouw met hun auto de rivier in gereden. Een omstander zag het gebeuren en waarschuwde de hulpdiensten. De 31-jarige vrouw wist zichzelf te redden, de man van 39 is door duikers uit de wagen gehaald en gereanimeerd maar is later in een ziekenhuis overleden.

De man en de vrouw hadden volgens de politie zaterdag rond 02.00 uur de auto langs de Rijn neergezet. ,,Ze hebben vermoedelijk niet doorgehad dat die langzaam vanaf de kaderand rolde.”