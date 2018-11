Buma kritisch over VVD-minister Bruins

CDA-voorman Sybrand Buma heeft zaterdag op het congres van zijn partij fel uitgehaald naar minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Zonder Bruins bij naam te noemen hekelde Buma de gang van zaken rond de failliete ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen.

,,Dit had niet zo mogen gebeuren. Dit had voorkomen moeten worden’’, stelde Buma.

Hij haalde onder meer de omschrijving ,,een stapel stenen’’ aan, een kwalificatie van Bruins voor MC Slotervaart die hem afgelopen week al op felle kritiek kwam te staan. Volgens Buma ligt de oorzaak van de problemen bij een te ver doorgeslagen ,,liberaal rendementsdenken’’.

Buma verwees naar een van partijgenoot en Kamerlid Joba van den Berg, dat ziekenhuizen in de regio voortaan niet meer zomaar wegvallen, ,,zonder dat is nagedacht hoe de zorg in de regio kan worden gegarandeerd’’.

De hele Kamer steunde de motie van Van den Berg. ,,En daar gaan we het kabinet aanhouden’’.

Partijvoorzitter Ruth Peetoom kondigde haar vertrek aan. In het voorjaar zit het maximum van twee termijnen erop, en dus zwaait zij op het partijcongres van februari af.

Een onderwerp dat niet in de toespraken van Buma en Peetoom langskwam, was de kwestie van gewortelde kinderen en het kinderpardon.

Irene Plas van het CDA in Brunssum noemt de kwestie ,,een open wond’’ in de partij. ,,Geen woord erover, terwijl het ontzettend leeft. Het wordt verzwegen’’, concludeert ze.