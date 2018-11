Twan voorbij Pauw in strijd om kijkcijfers

De talkshow RTL Late Night met Twan Huys heeft in de strijd om de gunst van de kijker vrijdagavond een succesje geboekt door grote concurrent Jeroen Pauw te verslaan. ‘Pauw’ op NPO 1 trok 815.000 kijkers en naar Huys keken er 848.000, terwijl de RTL-talkshow woensdag nog niet de helft (335.000 kijkers) wist te boeien.

RTL Late Night met Twan Huys dankt het hoge kijkcijfer mogelijk deels aan het populaire ‘voorprogramma’ The Voice of Holland (1.946.000 kijkers volgens de Stichting KijkOnderzoek SKO). Het is de tweede keer dat Huys goede kijkcijfers haalt dankzij de talentenjacht van RTL 4. De uitzending waarin de vier finalisten van The Voice Senior live de uitslag hoorden, was in september goed voor bijna 1,7 miljoen kijkers, destijds een record voor de presentator.

Nadat het programma van Huys op 22 oktober wat kijkcijfers betreft een laagterecord neerzette (188.000), liet RTL weten achter de presentator te staan en geen reden te zien om in te grijpen.

De eerste The Voice of Holland, met coaches Anouk, Waylon, Ali B en Lil’ Kleine, trok vrijdag 1,9 miljoen kijkers en was na het NOS Journaal van 20.00 uur (2 miljoen kijkers) het best bekeken tv-programma van die dag.