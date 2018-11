‘Zorgen over nog langer wachten in ziekenhuis’

Veel Nederlanders zijn bang dat wachtlijsten in ziekenhuizen verder oplopen na het faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Dat blijkt uit een peiling – onder bijna 5350 mensen – van consumentenprogramma Kassa in samenwerking met vergelijkingssite Zorgkiezer.

Ruim driekwart vreest dat de wachtlijsten toenemen door de recente faillissementen. Iets meer dan de helft vindt dat een ziekenhuis nooit failliet mag gaan. Maar een grote meerderheid is niet bereid daar dan ook meer premie voor te betalen. Bijna zeven op de tien vinden dat alleen een minister over een faillissement van ziekenhuizen zou moeten gaan. Slechts 14 procent vindt dat dit aan de zorgverzekeraars is.

Kassa bekeek ook de wachttijden in oktober van veertig ziekenhuizen met in totaal 109 vestigingen. De normen zijn zeven weken voor een behandeling in een ziekenhuis en vier weken voor diagnostiek en de polikliniek. Uit het onderzoek blijkt dat patiƫnten bij een derde van de poliklinische specialismen niet op tijd terechtkunnen. Voor een behandeling is bij ruim een kwart (27 procent) de wachttijd te lang. En onder de diagnostische specialismen wordt bij iets meer dan een vijfde de norm overschreden.