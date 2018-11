Ambulancepersoneel voert vanaf maandag actie

De eerder opgeschorte acties van ambulancepersoneel worden vanaf maandag hervat, laat FNV weten. Het gaat om stiptheidsacties in estafettevorm. Ze beginnen in Rotterdam en in Noord-Holland. Vanaf donderdag zijn er ook acties in Utrecht en Den Haag. Volgens de vakbond volgen andere regio’s en komen er ook werkonderbrekingen.

,,De ambulancemedewerkers zijn woest op branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN). Die brak het overleg over een nieuwe cao met FNV afgelopen dinsdag af”, zegt Fred Seifert, bestuurder bij de bond.

Vorige week sloot de werkgeversorganisatie een deal over een nieuwe cao met vakbond CNV. FNV, die ongeveer een kwart van alle ambulancemedewerkers vertegenwoordigt, was daar echter niet bij betrokken. ,,Ambulancemedewerkers lopen qua beloning achter op de collega’s elders in de zorg. Met het nu afgesproken pakket wordt dat er zeker niet beter op”, aldus Seifert.