Houten vangrail boort zich in auto

Vier inzittenden van een auto zijn zaterdagavond in Wemeldinge (Zeeland) aan de dood ontsnapt. Op de Steldijk reed de auto tegen een houten vangrail, die zich vervolgens dwars door de motor heen in de auto boorde, tot en met de kofferbak.

Als door een wonder liepen de inzittenden alleen verwondingen op. De bijrijder raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Twee mensen raakten gewond, een vierde bleef ongedeerd. De 55-jarige bestuurder uit Wemeldinge had niet te veel gedronken, maar de politie kijkt nog wel of er gevaarlijk is gereden.