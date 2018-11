Leeuwtje Remy groeit als kool

Het gaat goed met het leeuwtje Remy, dat vier weken geleden in een weiland bij Tienhoven werd gevonden. De Stichting Leeuw in Anna Paulowna, waar hij toen naar toe is gebracht, heeft dat zondag gezegd. Het leeuwtje heeft de afgelopen maand in quarantaine gezeten. Hij mag woensdag verhuizen naar zijn eigen verblijf.

,,Hij groeit als kool en is lekker eigenwijs en speels”, zegt de opvang op Facebook. Ze plaatsten een filmpje om dat te ondersteunen. Stichting Leeuw werkt samen met Landgoed Hoenderdaell waar dieren te bekijken zijn. Maar het zal nog wel even duren voor het dier buiten te zien is, stelt de stichting. ,,Uiteraard moet Remy na de verhuizing nog wennen aan zijn nieuwe omgeving dus het kan nog wel een paar weekjes duren voor Remy buiten te zien zal zijn.”

Het is nog niet duidelijk waar de leeuw op termijn naar toe gaat. De stichting heeft al diverse leeuwen naar Afrika gebracht. Dit jaar gaan er nog drie naar toe. ,,Dit leeuwtje komt daar in toekomst zeker ook voor in aanmerking”, zei de stichting eerder over Remy. De leeuwen verblijven in Afrika in een gebied waar ze worden bewaakt en bijgevoerd.