Martin Garrix grijpt naast MTV EMA

Martin Garrix is dit jaar niet in de prijzen gevallen bij de MTV European Music Awards. De Nederlandse dj was genomineerd in de categorie Best Electronic, maar Marshmello kaapte de award voor zijn neus weg.

De Amerikaanse dj met zijn kenmerkende helm versloeg ook de andere genomineerden in deze categorie, Calvin Harris, David Guetta en The Chainsmokers.

Toch hoeft Garrix niet te treuren: hij mag zich dit jaar wederom de beste dj van de wereld noemen. Op het Amsterdam Dance Event werd Martijn Garritsen, zoals zijn eigenlijke naam luidt, uitgeroepen tot nummer 1 in de lijst met de honderd beste dj’s door het Britse tijdschrift DJ Mag.

Tijdens de awardshow, die live te volgen is op MTV, worden zondagavond in het Spaanse Bilbao prijzen in veertien categorieën uitgereikt. Grootste kanshebber is Camila Cabello, op de voet gevolgd door Ariana Grande en Post Malone.