Meer weginspecteurs de weg op

Het aantal weginspecteurs die boetes mogen uitdelen wordt verdubbeld, van vijftig naar honderd. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen gezegd bij WNL op Zondag.

Het gaat om weginspecteurs met opsporingsbevoegdheid. Deze bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) moeten bijvoorbeeld optreden als automobilisten een rood kruis negeren, of vrachtwagenchauffeurs op de vluchtstrook parkeren.

Volgens Van Nieuwenhuizen zorgen deze mensen voor gevaarlijke situaties voor bergers na een ongeluk. Daarnaast dragen ze bij aan het fileleed.

In 2015 begon rondom Rotterdam een proef met acht van dit soort weginspecteurs. Later is dit uitgebreid naar vijftig, en nu wordt het dus verdubbeld naar honderd.