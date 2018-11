Musea in trek bij jongeren tijdens Museumnacht

De Amsterdamse Museumnacht is vooral bedoeld om jongeren naar musea te trekken door ze op te fleuren met onder meer muziek, mode, theater. En dat is aardig gelukt, laat een woordvoerder weten. Bijna een derde van de bezoekers was jonger dan 25 jaar tijdens de negentiende editie van Museumnacht Amsterdam.

Op meer dan vijftig plekken viel zaterdagavond en -nacht in de hoofdstad wat te beleven. Daaronder een aantal nieuwe locaties, zoals The Black Archives. ,,Die stond helemaal vol”, aldus de zegsman. Ook de NDSM-werf ,,deed het op papier heel erg goed”, stelt hij en meldt dat alles verder goed verloopt. Zelf was hij in het Museum van Loon waar het ,,stampvol” zat. Exacte aantallen moeten nog binnenkomen, maar volgens hem zijn in ieder geval zo’n 32.000 bezoekers geweest.

De meeste locaties zijn tot 02.00 uur open, zodat iedereen de kans krijgt om zeker twee locaties te bezoeken. Alleen in het architectuurcentrum ARCAM aan de Prins Hendrikkade blijven de deuren nog zo’n twee uur langer open.