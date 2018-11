Aydin C. wil berg met onderzoeksdata inzien

Advocaat Robert Malewicz heeft maandag namens zijn cliënt Aydin C. een ultieme poging gedaan toegang te krijgen tot alle digitale onderzoeksinformatie die justitie in het onderzoek naar C. heeft verzameld. Eerder ving de veroordeelde webcam-afperser op dit punt bot bij het gerechtshof.

Malewizc beriep zich op uitspraken van het Europees Hof, dat de autoriteiten in lidstaten volgens hem in verschillende zaken al heeft verplicht ,,zowel alle belastende als ontlastende informatie” bij strafzaken te betrekken, waarbij de verdediging ,,de relevantie van al het materiaal” moet kunnen beoordelen.

Volgens Malewicz ligt er in de zaak zo’n immense berg met data, dat niet duidelijk is of alle belastende en ontlastende informatie in de processtukken is beland. Hij beklaagde zich erover dat de verdediging van C. voortdurend inzage in de gegevens wordt geweigerd.

C. heeft de instanties altijd beticht van vooringenomenheid en wijst alle beschuldigingen van de hand. Hij kreeg vorig jaar bijna elf jaar cel wegens de digitale stalking en afpersing van 34 minderjarige meisjes in Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada en van een homoseksuele man in Nederland.

Ook werd hij bestraft voor het maken en verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs. In het onderzoek naar zijn activiteiten maakte de politie gebruik van geavanceerde digitale opsporingsmethoden, waaronder software die de bediening van de toetsenborden van zijn computers registreerde.

Het Openbaar Ministerie reageert maandag in de tweede helft van de middag op het verzoek. Daarna neemt het hof een beslissing.