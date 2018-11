Klacht Baudet over minister strandt bij hof

De voorman van Forum voor Democratie (FVD), Thierry Baudet, is gestrand met zijn streven om minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vervolgd te krijgen voor smaad en laster. Het gerechtshof in Amsterdam verwacht geen veroordeling voor haar uitlatingen, en ziet dan ook geen reden voor vervolging.

Ook stelt het hof dat Tweede Kamerlid Baudet, anders dan een burger, de bewindsvrouw in het parlement ter verantwoording kan roepen. Volgens de FVD-leider had Ollongren hem afgeschilderd als racist.

Baudet was naar het gerechtshof gestapt omdat het Openbaar Ministerie geen reden zag de minister te vervolgen. De FVD-voorman wilde alsnog vervolging afdwingen.

In een lezing had Ollongren de FVD-leider beschuldigd van het betrekken van ras in het politieke debat. Ze verwees naar een omstreden uitspraak van een partijgenoot, die zei dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn dan anderen.