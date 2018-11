‘Landmacht moet inzetten op slimmere wapens’

De Koninklijke Landmacht moet anders opereren en verder geautomatiseerd worden als het een rol van betekenis wil blijven spelen. Dat zegt Commandant Landstrijdkrachten Leo Beulen in een interview in De Telegraaf over de toekomstvisie van de landmacht die maandag wordt gepresenteerd. Daarin ligt de nadruk op drones en slimmere wapens in plaats van klassieke middelen als tanks.

,,We kunnen het ons niet veroorloven deze lijn niet te volgen”, zegt Beulen tegen de krant. ,,Wat je kan zien, kun je raken”, legt hij uit. ,,Door de komst van drones en steeds gevoeliger sensoren kan onze tegenstander steeds beter en verder kijken en ons sneller treffen. Dat moeten wij ook kunnen. Sterker nog, we moeten er beter in worden.”

Beulen zegt dat de landmacht wel mensenwerk blijft. ,,De mens blijft centraal staan, maar het wordt wel veel meer een samenspel van mens en techniek. Waarbij kunstmatige intelligentie informatie weegt en een veel scherper beeld aan de militair presenteert.”