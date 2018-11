Moskeeën: verbiedt Twitter-account Wilders

Veel uitspraken die Geert Wilders op Twitter doet, zijn in strijd met de gebruiksvoorwaarden van de socialenetwerksite. Twitter moet daarom het account van de PVV-leider opheffen, aldus de Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF), die zegt naar de rechter te stappen als dat niet gebeurt.

,,Twitter biedt Wilders een podium om zijn haatdragende propaganda wereldwijd te verspreiden”, aldus advocaat Ejder Köse van de federatie, waar 144 Turkse moskeeën onder vallen, in een interview met het AD.

De krant lag maandag nog niet op de mat of Wilders reageerde al – via Twitter – met één woord: ‘Waanzin’.

Dit weekend twitterde de PVV-voorman over minder beladen onderwerpen met een fotootje van een bord met een stukje vlees, aardappelen met jus en sperziebonen en daarbij de tekst ‘Hollandse Kost. Lekkerder bestaat niet’. In andere tweets staat ‘NL heeft genoeg van Rutte3’ en ‘Het gaat goed met de PVV!!’ bij grafieken met recente peilingen naar politieke voorkeuren.

Het gaat TICF om eerdere, kwetsende Twitter-berichten van Wilders. Zoals ‘Mohammed is het voorbeeld voor meer dan 1 miljard moslims. Mohammed was een pedofiel, massamoordenaar, terrorist en waanzinnige’ wat Köse structurele haatzaaierij noemt die een bepaalde toon zet.

,,We zien dat ruiten van moskeeën worden ingegooid, we zien brandstichtingen, mishandelingen, varkenskoppen voor de moskee”, aldus de advocaat in het AD. ,,Mensen denken: o, mag je die dingen allemaal zeggen over de islam? Nou, dan ga ik nog een stapje verder. En dat is een gevaarlijke tendens.”

De koepel van Turkse moskeeën wil volgens hem nadrukkelijk niet dat de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. ,,Maar de vrijheid van meningsuiting is niet grenzeloos. Ons punt is juist dat Wilders die vrijheid misbruikt.”