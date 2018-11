Nederlands-Vlaamse aanpak lerarentekort

De regeringen van Nederland en België gaan samen kijken hoe de lerarentekorten in beide landen kunnen worden bestreden. Een gezamenlijke ‘task force’ gaat bestuderen wat de twee landen van elkaar kunnen leren.

De oprichting van de werkgroep werd maandag bekendgemaakt na een Nederlands-Vlaamse top, in het Zeeuwse Middelburg. De ‘task force’ wil op drie manieren naar oplossingen zoeken.

Het lerarenbeleid van Nederland en Vlaanderen wordt vergeleken, waarbij de Vlamingen interesse hebben in hoe sommige docenten in Nederland naast hun werk op school ook nog in een andere sector werken.

Ook wordt gezocht naar manieren om lerarenopleidingen aantrekkelijker te maken, en wordt gekeken hoe meer zij-instromers kunnen worden geworven.