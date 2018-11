Rechter buigt zich over afschot herten

Zes organisaties proberen maandag met een voorlopige voorziening te voorkomen dat Staatsbosbeheer begint met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Het was al bekend dat de Faunabescherming naar de rechter was gestapt. De Dierenbescherming, de Vogelbescherming, stichting Stamina en Dierbaar Flevoland samen met Fauna4Life hebben zich bij deze zaak aangesloten.

De provincie Flevoland gaf Staatsbosbeheer als beheerder van de Oostvaardersplassen opdracht om rond 1 november te beginnen met de afschot. Ongeveer duizend herten moeten verdwijnen uit het Europese vogelreservaat, omdat er veel te veel grote grazers in het gebied rondlopen. Die hebben de vlakte helemaal afgegraasd.

De natuurbeschermers stellen dat het edelhert een beschermde diersoort is, die daarom niet zomaar doodgeschoten mag worden. Zij vinden ook dat er andere oplossingen zijn dan massaal afschot. Ze willen dat de rechter de provincie terugfluit. Maar als de dieren al zijn gedood, zijn andere oplossingen geen optie meer en daarom willen ze eerst een verbod op afschot.

Staatsbosbeheer heeft vorige week geteld hoeveel herten er precies moeten verdwijnen. Er mogen 490 herten overblijven. Daarnaast moeten 180 konikpaarden de Oostvaardersplassen verlaten. Staatsbosbeheer vangt de paarden deze winter in een speciaal aangelegde kraal en verhuist ze komend voorjaar. Een poging om de vangkraal tegen te houden strandde vrijdagmiddag.

Afgelopen winter ontstond veel ophef rond de Oostvaardersplassen toen bleek dat de grote grazers niets meer te eten hadden. Demonstranten die de beesten wilden bijvoeren kwamen in botsing met de beheerders van het gebied. De Oostvaardersplassen worden de komende jaren helemaal opnieuw ingericht. Het aantal grote grazers wordt vanaf nu in de hand gehouden.