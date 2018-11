‘Rechter moet afschot herten verbieden’

Vijf natuurorganisaties willen dat de rechtbank in Lelystad de provincie Flevoland verbiedt dinsdag al edelherten te schieten. De provincie heeft vrijdag een vergunning verleend om in de Oostvaardersplassen honderden herten af te schieten.

Dat bleek maandag op de zitting bij de bestuursrechter in de rechtbank in Lelystad. In deze zaak vechten de organisaties de door de provincie verleende opdracht tot afschieten aan. De partijen willen dat de rechter nog voor ze uitspraak doet, voorkomt dat er dinsdag al geschoten wordt. ,,Houd het kruit droog”, vatte advocaat Bastien EblĂ© van de Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer het samen.

Volgens de laatste cijfers moet Staatsbosbeheer de komende winter 1830 edelherten schieten om op de gewenste stand van maximaal 490 dieren te komen. Het was de bedoeling om de natuur haar gang te laten gaan in het gebied, maar dit voorjaar is besloten om het aantal grazers in het vogelreservaat toch in de hand te gaan houden.