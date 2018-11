‘Frank Masmeijer is onschuldig’

Voormalig tv-presentator Frank Masmeijer (57) heeft zich niet schuldig gemaakt aan de feiten waarvoor hij in België is veroordeeld, zoals de import van een grote partij cocaïne. Het uitleveringsverzoek van de Belgische autoriteiten moet alleen al daarom worden afgewezen, betoogde Masmeijers advocaat Geert-Jan Knoops dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank moet beoordelen of de gevraagde uitlevering kan doorgaan.

Ten tijde van de cokesmokkel, in oktober 2014, lag Masmeijer gewond in een ziekenhuis, na te zijn mishandeld in het Belgische Merksem, aldus Knoops. ,,De rechtbank in Antwerpen heeft dit verweer van Masmeijer niet onderzocht.”

Masmeijer is vorig jaar in België veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en een boete van 48.000 euro. Hij was toen al een tijd op vrije voeten. De rechter bepaalde dat Masmeijer terug de cel in moest, maar hij bleef weg bij de uitspraak. Vorige maand werd hij op verzoek van de Belgen opgepakt in Breda.

Masmeijer heeft tegen het Antwerpse vonnis hoger beroep aangetekend. De behandeling van het hoger beroep begint op 16 november.