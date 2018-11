In heel november was het nooit zo warm

Met 19,0 graden was het in heel november in De Bilt nog nooit zo warm. Het vorige record was 18,7 graden en werd gemeten op 3 november 2005. In Gilze-Rijen (nabij Tilburg) en Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) werd zelfs een zeldzame warme novemberdag gemeten. Het werd respectievelijk 20,0 en 20,4 graden.

Het is in november nog maar vier keer voorgekomen dat het 18 graden of warmer was in De Bilt. Dat gebeurde in 2005, 2011, 2014 en 2015. Weeronline noemt het opvallend dat al deze jaren in deze eeuw vallen. Op 7 november 2015 kon het hoofdstation een temperatuur van 18,5 graden noteren. Het zachte weer was daarna nog niet voorbij. Er volgde toen namelijk een recordzachte decembermaand. Die maand verliep geheel vorstloos en dat is uniek. Bovendien haalde De Bilt op maar liefst zes dagen een warmterecord. Ook op 1 november 2014 werd in De Bilt een maximumtemperatuur van 18,5 graden gehaald. Op 4 november 2011 steeg het kwik op het hoofdstation naar 18,3 graden.

In Gilze-Rijen liep de temperatuur om 13.00 uur op naar 20,0 graden. Daarmee was een zeldzaam warme novemberdag een feit. Bij een temperatuur van 20 graden of meer spreken we van een warme dag. Warme dagen in november zijn zeldzaam. Tot nu toe is dit alleen in Limburg, Brabant en de Achterhoek voorgekomen. In 1899, 1926, 1955, 1984, 1994, 2014 en 2015 was het regionaal 20 graden of warmer. Dit komt overeen met gemiddeld één warme novemberdag in 17 jaar.

De meest late landelijke warme dag werd gemeten in 1926. Op 12 november werd het op het inmiddels opgeheven KNMI-weerstation Sittard 20,0 graden. De laatste keer dat het zo laat in november zo warm was is 63 jaar geleden, op 7 november 1955. Toen werd het in Maastricht en Eindhoven respectievelijk 20,0 en 20,1 graden. Het inmiddels opgeheven weerstation Buchten (bij Sittard) noteerde zelfs 21,0 graden.

In De Bilt is het in november nog nooit 20 graden geworden. De hoogste temperatuur was op dit station 18,7 graden en werd gemeten op 3 november 2005. Daardoor telt november geen officiële warme dagen.