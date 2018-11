Kamer wil Het Loo permanent open

Ondanks verzet van premier Mark Rutte vindt de Tweede Kamer dat kroondomein Het Loo het hele jaar open moet voor het publiek, en niet dicht mag voor de koninklijke jacht. Een meerderheid schaarde zich achter de oproep van de Partij voor de Dieren om de subsidie voor het landgoed in te trekken, mocht het gebied toch nog elk jachtseizoen sluiten.

,,Jagen? Niet doen (kost je poen)!”, twitterde de partij. Een permanente openstelling betekent praktisch een einde aan de mogelijkheid om in het kroondomein te jagen. De huidige subsidie voor het het domein is jaarlijks bijna 800.000 euro. In de nieuwe overeenkomst moet de openstelling voor het hele jaar worden vastgelegd, vindt de Kamer.

Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lieten de Kamer eerder al weten niets met een oproep voor openstelling te kunnen omdat de koning beheerder is van het kroondomein en hij alleen over opening of sluiting gaat.