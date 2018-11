Weinig bijval voor VVD-oproep kernenergie

Kernenergie kan op korte termijn geen bijdrage leveren aan terugdringing van de uitstoot van CO2. Dat vindt regeringspartij CDA, die voor de langere termijn echter wel mogelijkheden ziet. Aanleiding is een pleidooi van VVD-leider Klaas Dijkhoff om snel nieuwe kerncentrales te gaan bouwen.

CDA-Kamerlid Agnes Mulder vindt meer kernenergie best het overwegen waard, maar wijst erop dat het geen soelaas kan bieden voor de komende jaren. Al in 2030 moet de CO2-uitstoot met bijna de helft zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. De bouw van kerncentrales duurt te lang om daar aan bij te dragen.

VVD’er Dilan Yeşilgöz, die het voorstel van haar fractievoorzitter verdedigde tijdens de behandeling van de begroting Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer, zei het jammer te vinden dat op kernenergie ,,een taboe” rust. ,,Het kan een belangrijk onderdeel zijn van een gezonden energiemix”, vindt zij.

Coalitiepartners D66 en ChristenUnie zien evenwel helemaal niets in nieuwe kernreactoren. D66-Kamerlid Matthijs Sienot waarschuwt met name voor de hoge kosten. Kernenergie is volgens hem de enige technologie ome energie op te wekken die steeds duurder wordt.

De prijs van zonne- en windenergie daarentegen ,,keldert” volgens Sienot. ,,Daarom kiest de markt daar ook voor. Dat is geen taboe, dat is een feit.” Hij wees ook op een gebrek aan draagvlak en vroeg, verwijzend naar de provinciale verkiezingen van volgend jaar, waar de VVD die nieuwe kerncentrale precies wil bouwen.

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee kreeg wel bijval vanuit de coalitie voor een voorstel om bedrijven te verplichten tot een overstap op led-verlichting. Mulder noemde het idee ,,sympathiek”, en Yeşilgöz liet zelfs weten erover mee te willen denken.