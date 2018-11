Bruins: extern onderzoek naar ziekenhuizen

Er komt een onafhankelijk, extern onderzoek naar de faillissementen van de ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeer. Dat laat minister Bruno Bruins woensdag weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoe het onderzoek er precies uit komt te zien, en wie het gaat uitvoeren, wil Bruins uiterlijk aan het einde van de maand bekendmaken.

De ziekenhuizen gingen vorige maand failliet. Voor beide lijken overnamekandidaten te zijn. Onduidelijk is echter hoeveel van de oude dienstverlening in stand kan worden gehouden. Voor het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad zijn volgens Bruins zeker tien partijen geïnteresseerd in een overname.

Vanuit de Tweede Kamer klonk forse kritiek over het gebrek aan regie door de minister. Bruins zegt zich in het geval van Lelystad ,,maximaal in te spannen’’ voor het behoud van niet alleen basiszorg, maar ook acute zorg zoals de spoedeisende hulp en verloskunde.