‘Bruins, garandeer adequate zorg Amsterdam’

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) moet garanties bieden over ,,adequate en toekomstbestendige ziekenzorg” binnen de grenzen van Amsterdam. Hij moet ervoor zorgen dat er voldoende medische specialistische zorg beschikbaar blijft na het mogelijk wegvallen van het MC Slotervaart. Dat schrijft zorgwethouder Marjolein Moorman (PvdA) woensdag in een brief aan de bewindsman.

,,Ik doe een appèl op u als verantwoordelijk minister”, aldus Moorman, die wil dat de zorg voor ,,de kwetsbare Amsterdammer goed bereikbaar is en blijft”. De gemeente wil weten op welke zorg zij kan rekenen, aldus de wethouder.

Moorman, die zegt overvallen te zijn door het tempo van de afbouw van zorg in het MC Slotervaart, vindt wetswijzigingen nodig om ,,zaken voor de toekomst beter te gaan regelen”. Zo zouden de Zorgverzekeringswet en de Faillissementswet goed op elkaar moeten aansluiten, zodat ,,de acute overdracht van patiënten in het geval dat een ziekenhuis onverhoopt failliet gaat, niet meer op deze wijze plaatsvindt”.