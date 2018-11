Gaswinning Waalwijk uitgebreid ondanks protest

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft ingestemd met de uitbreiding van de gaswinning bij Waalwijk, ondanks weerstand bij de provincie Noord-Brabant, gemeenten en bewoners. Energieconcern Vermilion, dat in Waalwijk al naar gas boort, denkt tot 2026 nog maximaal 1,6 miljard kubieke meter aardgas te halen uit het gasveld.

Tegenstanders vinden de uitbreiding van de gaswinning niet passen bij het streven naar duurzame energie en vrezen voor negatieve effecten op de natuur en het milieu. Ze kunnen nog naar de Raad van State.

De gemeente Waalwijk beraadt zich op vervolgstappen. De gemeenteraad heeft eerder besloten om alle juridische mogelijkheden te benutten om de extra gaswinning te voorkomen. De actiegroep Niet Fracken in Waalwijk heeft woensdag ook meteen opstand aangekondigd.

Vermilion haalt aardgas uit kleine gasvelden en is actief in acht provincies. Het is tweede producent van aardgas op het vasteland van Nederland.