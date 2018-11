Kamer wil ruimere regeling voor chroom-6

De Tweede Kamer vindt dat de schaderegeling van Defensie voor slachtoffers van kankerverwekkende chroom-6-verf onvoldoende is. Het ministerie moet ruimhartiger omgaan met claims van slachtoffers en nabestaanden, aldus een zeer kritische Kamer.

De regeling doet geen recht aan de slachtoffers, zei Salima Belhaj van D66. Er moet volgens Hanke Bruins Slot (CDA) meer maatwerk komen. ,,De regeling pakt onrechtvaardig uit voor slachtoffers”, aldus Sadet Karabulut (SP). De partijen vinden ook dat meer ziekten onder de schaderegeling moeten vallen.

Defensie wist tientallen jaren dat verf met chroom-6 schadelijk is, maar stelde de medewerkers niet op de hoogte. Pas in juni bood staatssecretaris Barbara Visser na een onderzoek excuses aan. Ook kondigde ze toen een schaderegeling aan. Daaruit is nog net geen miljoen uitgekeerd.

Veel partijen waaronder D66 willen dat direct wordt gestopt met het gebruik van chroom-6-verf.