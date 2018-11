‘Kinderen Zaanstad willen roetveegpiet’

Kinderen in Zaanstad zien Sinterklaas als een gezellig familiefeest en hebben als het om de kleur van Zwarte Piet gaat een voorkeur voor de roetveegpiet. Dat zei Kinderombudsman Anne Martien van der Does van de gemeente Zaanstad woensdag vlak voor aanvang van een dialoog- en debatavond over het sinterklaasfeest. Die wordt gehouden in aanloop naar de landelijke intocht op de Zaanse Schans op 17 november.

Volgens Van der Does zijn in de aanloop naar de debatavond tweehonderd Zaanse kinderen ondervraagd over de goedheilig man. Als het gaat om de intocht, dan moeten we ,,vooral gek doen, met veel dansen en muziek”, zei ze. De kleur van de pieten koppelen zij volgens de Kinderombudsman vooral aan het verhaal over Sint. ,,En daarin komt Zwarte Piet door de schoorsteen binnen, dus is er een voorkeur voor roetveegpieten.”