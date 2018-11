Politie gaat graven naar vermiste Willeke Dost

De politie gaat graven in het dorpje Koekange naar Willeke Dost, die sinds 1992 wordt vermist. Aanleiding is een initiatief van twee inwoners van Drenthe, die hadden aangegeven zelf te willen gaan graven op het terrein waar Willeke woonde. Dat hebben politie en het Openbaar Ministerie woensdag besloten na overleg met de twee inwoners.

In de afgelopen jaren is er door politie en Openbaar Ministerie op diverse momenten intensief onderzoek verricht om deze vermissing op te lossen. Zo werd in 2010 nog een grootschalig onderzoek uitgevoerd op haar voormalige woonadres. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van een grondradar, graafmachine, archeoloog en speurhonden. Dit onderzoek leverde tot op heden niets op.