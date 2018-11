10 jaar geëist voor verkrachting en ontvoering

Tegen een 45-jarige man uit Nieuwkoop is tien jaar cel geëist omdat hij in maart een vrouw zou hebben ontvoerd en meermalen verkracht. Ingmar S. zou de vrouw hebben meegenomen in Breukelen, waar hij onverwacht bij haar in de auto stapte en onder bedreiging van een nepvuurwapen dwong naar een nabijgelegen recreatiegebied te rijden. Daar verkrachtte hij haar voor de eerste keer en stopte hij haar sokken in haar mond, verklaarde zowel S. als het slachtoffer bij de politie.

De man zei tijdens de rechtszaak in Utrecht geen enkele herinnering meer te hebben aan de gebeurtenissen, maar heeft bij de politie wel gedetailleerd verklaard over de verkrachtingen en de manier waarop hij naar schatting drie uur lang met de vrouw heeft rondgereden. S. zegt dat hij in zijn dossier over de ,,gruwelijke” gebeurtenissen heeft gelezen. De rechter sprak zijn twijfel uit over het geheugenverlies van S. Hij vroeg zich af of hier niet sprake was van ,,een procespositie” om geen volledige openheid te hoeven geven.