Deelnemers Wie is de mol? 2019 bekend

De tien kandidaten van Wie is de mol? 2019 zijn bekend. Het zijn presentatrice Evelien de Bruijn, acteur Rick Paul van Mulligen, journalist Sinan Can, presentatrice Merel Westrik, zanger Nielson, meester patissier en bakker Robèrt van Beckhoven, actrice Sarah Chronis, presentator Jamie Trenité, presentatrice Evi Hanssen en YouTuber en visagiste Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials. Dat heeft de AVROTROS bekendgemaakt. Ze spelen het spel in Colombia, zo werd donderdag al eerder bekend.

Rik van de Westelaken presenteert het programma. Hij won Wie is de mol? in 2015. Hij versloeg actrice Marlijn Weerdenburg; Margriet van der Linden was toen de mol.

Donderdag liep de mol-koorts onder de fans, molloten, op social media al op. Er was een hint gegeven: 3.15.13.21.14.1.DERTIEN. Dat bleek een verwijzing naar Comuna 13, een wijk in Medellìn, Colombia. In deze wijk is een wandschildering gemaakt van de kandidaten die ook rondging op social media.

Wie is de mol? is vanaf zaterdag 5 januari op tv te zien. Het programma is al jaren goed voor hoge kijkcijfers. Vorig seizoen stemden gemiddeld 2,6 miljoen kijkers af op de populaire show. Ruim 3,2 miljoen mensen zagen live de ontknoping. Van de drie finalisten bleek Jan Versteegh de mol. Ruben Hein ontmaskerde hem en won het programma. De derde finalist Olcay Gulsen bleef met lege handen achter.