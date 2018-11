Eis: 30 jaar cel voor dubbele moord Rotterdam

Tegen de negentienjarige verdachte van de dubbele moord in Rotterdam-Beverwaard heeft het Openbaar Ministerie (OM) dertig jaar cel geëist. Aan de Rhijnauwensingel werden 20 december 2017 twee Rotterdammers van 25 en 26 midden in een woonwijk met een kalasjnikov doodgeschoten vanuit een auto. Een verdwaalde kogel kwam in een woning terecht. De bewoner bleef ongedeerd.

De negentienjarige Rotterdammer heeft bekend dat hij het vuur opende, aldus het OM. Voor justitie is het duidelijk dat de liquidatie grondig is voorbereid en dat het beoogde slachtoffer al dagen in de gaten werd gehouden. Dat er nog een tweede man in de auto zat, weerhield de verdachte er niet van te schieten. Volgens gedragsonderzoekers is de kans op herhaling groot en daarom wil justitie hem zo lang mogelijk de cel in.

Het motief voor de moord is mogelijk een ripdeal, aldus justitie. De drie andere verdachten in deze zaak zijn minderjarig en komen later voor de rechter.