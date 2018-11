Eisen tot acht jaar voor coke in ananassap

Voor betrokkenheid bij de invoer van cocaïne in een lading ananassap zijn donderdag in de rechtbank in Middelburg straffen geëist tot acht jaar cel.

De lading van 1100 kilo werd in december 2015 onderschept in een loods in Raamsdonksveer. Tegen twee mannen uit Roosendaal en Middelburg die het vervoer in de haven van Antwerpen zouden hebben geregeld, werd acht jaar geëist. Een chauffeur zou vier jaar moeten zitten.

Vanwege de vondst van de drugs zijn eerder al twee mannen veroordeeld tot vijf en drie jaar cel. Tegen de vermeende opdrachtgevers loopt ook nog een proces, bij de rechtbank in Den Bosch. Eigenlijk zou dat deze maand worden afgehandeld, maar die zaak werd dinsdag uitgesteld tot volgend jaar, nadat een advocaat de verdediging had neergelegd. Hij wilde inzage in de dossiers van de mannen tegen wie donderdag eisen klonken. De raadsman was het oneens met de weigering van de rechtbank.