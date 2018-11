Geen vervolging om dode bij bouwcontainer

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet af van vervolging van een 35-jarige man in de zaak rond een containerbrand in Eindhoven. Op 28 september vond de brandweer bij het blussen van een brand in een bouwcontainer aan de Achtseweg Zuid een dode, dakloze man (39), die buiten de verwoeste keet lag. Hij bleek om het leven gekomen door de brand.

Later die dag arresteerde de politie de 35-jarige verdachte. Hij kwam als verdachte in beeld doordat hij elders in de stad een hoopje afval in brand zou hebben gestoken. Hij zou vaker bij de container aan de Achtseweg Zuid zijn gezien en was een bekende van de politie.

In het forensisch onderzoek heeft de recherche geen oorzaak van de brand kunnen vaststellen. Camerabeelden hebben niet kunnen aantonen dat de verdachte betrokken is geweest bij de brand. Er is geen wettig en overtuigend bewijs voor een succesvolle verdere vervolging, stelt het OM vast. Bij gebrek aan verdere aanknopingspunten is het onderzoek afgesloten.

De 35-jarige man is na een rechterlijke machtiging wel gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling, omdat hij kampt met psychische problemen.