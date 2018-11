Kerkdienst voor Asia Bibi in Vianen

In de Grote Kerk in Vianen wordt donderdagavond een speciale dienst gehouden voor de Pakistaanse Asia Bibi, die jarenlang in een dodencel zat in Pakistan omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Tijdens de informatie – en gebedsdienst spreekt Bibi’s advocaat Saif-ul-Malook, die vorige week naar Nederland vluchtte, meldt de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC), die de dienst organiseert.

De stichting biedt onderdak aan Saif-ul-Malook, die donderdag tijdelijke opvang in Nederland kreeg aangeboden van het ministerie van Buitenlandse Zaken binnen het zogenoemde Shelter City-programma voor verdedigers van de mensenrechten. De advocaat gaf eerder al aan in Nederland te willen blijven, maar zelf geen asiel aan te vragen.

Asia Bibi verliet woensdag de gevangenis nadat het hooggerechtshof haar eerder had vrijgesproken van de verdenking van godslastering. Extremistische moslims in Pakistan reageerden woedend op de uitspraak. De radicaal-islamitische groep Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) wil dat Bibi alsnog wordt terechtgesteld.