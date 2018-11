Web summit in Lissabon: steeds meer vrouwen in tech

Het wordt gezien als de grootste tech conferentie van de wereld, waar technologie, innovatie en ondernemerschap de focus hebben: de Web Summit in Lissabon, die deze week plaatsvindt. 70.000 duizend mensen uit 170 landen komen samen, waaronder ook een grote delegatie uit Nederland. Van kleine start-ups tot CTO’s van toonaangevende bedrijven uit de Fortune 500: allemaal delen zij hun passie voor technologie.

Het begon acht jaar geleden met een simpel idee: laten we de tech community met alle industrieën, zowel oude als nieuwe, met elkaar verbinden. Het resoneerde, want de Web Summit is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het grootste technologie event van de wereld. Presentaties van de nieuwste gadgets, leerzame workshops, bijzondere talks, interessante exposanten en investeerders: Web Summit heeft het allemaal.

Een van de Nederlandse vrouwen die ook aanwezig is, is Maartje Blijleven, mede-oprichter van Women talk tech. Zij wil dat er meer vrouwen op het podium staan bij tech events om hun deskundigheid te delen.

44,5 procent vrouw

Hoe staat het momenteel met het aandeel vrouwen en technologie? Dat gaat de goede kant op, want 44,5 procent van de aanwezigen bij de Web Summit is vrouw. In 2013 was dit nog 25 procent. Volgens een onderzoek van de Thomson Reuters Foundation onder duizend vrouwen moet er nog een boel gebeuren voor meer gelijkheid in een industrie die voornamelijk wordt gedomineerd door mannen. Met name bij management en leidinggevende functies zijn de vrouwen nog behoorlijk in de minderheid.

Dit jaar staan er meer vrouwen op het podium. Niet om te praten over meer gelijkheid of als moderator, maar omdat ze een expert zijn binnen hun technologische vakgebied. Iemand die hier een rol inspeelt en zich voor inzet, is Maartje Blijleven. Zij is mede-oprichter van Women Talk Tech, een initiatief waarmee ze meer vrouwen op het podium willen die hun deskundigheid delen.

Technologie maakt onderdeel uit van ons dagelijkse leven en elk bedrijf is in wezen een tech bedrijf. Onze eigen Neelie Smit-Kroes zei het al: “Digitale ontwikkeling is de bloedcirculatie van de nieuwe economie en de wereld van onze kinderen en kleinkinderen is compleet digitaal.” Ook zij heeft zich altijd hard gemaakt voor meer vrouwen in deze sector.

Ook in Nederland vindt einde van de maand voor de derde keer het European Women in Tech event plaats in de Rai, waar drieduizend vrouwen uit de tech industrie samenkomen. Klik hier voor een impressie.