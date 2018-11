240 uur taakstraf voor Jenny Douwes

Jenny Douwes, boegbeeld van de groep Friezen die vorig jaar de A7 hebben geblokkeerd tijdens de sinterklaasintocht, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en één maand voorwaardelijke celstraf. De rechtbank acht bewezen dat ze heeft opgeruid tot de blokkade op de snelweg om anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden, maar niet dat ze heeft opgeroepen tot gebruik van geweld.

Het grootste deel van de ‘blokkeer-Friezen’ kreeg een taakstraf van 120 uur opgelegd van de rechtbank in Leeuwarden. Tegen mannen die een grotere coördinerende rol hebben gespeeld, sprak de rechtbank een vonnis van 180 uur taakstraf uit. Twee mannen die ook op de A6 de bussen met demonstranten tot staan hadden gebracht en zich daar dreigend gedroegen, kregen 200 uur taakstraf.

De rechtbank verweet het Douwes dat ze een oproep op Facebook heeft geplaatst om de anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden en daarmee heeft opgeroepen tot het plegen van een strafbaar feit. Hoewel ze na een verzoek van de politie die oproep later van Facebook verwijderde, bleef ze zich wel actief bemoeien met de actie en gaf ze in Dokkum een interview voor het lege vak waar de demonstranten anders hadden gestaan. ,,Dat kan moeilijk anders worden gezien dan als daad van iemand die bewust iets in gang heeft gezet en tevreden is over het resultaat”, aldus de rechtbank.

De rechtbank stelde vast dat de 34 ‘blokkeer-Friezen’ geen van allen toevallig in de blokkade terecht waren gekomen, zoals ze vrijwel allemaal als verweer hadden aangevoerd. ,,U heeft deze situatie bewust opgezocht, niet alleen de bestuurders die vooraan stonden maar ook degenen die hebben meegeholpen de blokkade uit te bouwen.”

De blokkade leverde gevaar op voor het verkeer, constateerde de rechtbank. ,,Deze plotselinge belemmering was niet te verwachten op zaterdagochtend op deze weg. Het was des te gevaarlijker omdat de blokkade gericht was tegen een specifieke groep mensen.”

De rechtbank stelde dat het niet aan individuele burgers is om te beslissen of een demonstratie mag doorgaan. ,,Het reguleren van de openbare orde is geen taak van individuele burgers. Eigenrichting door groepen individuele burgers kan niet worden getolereerd, dat doet afbreuk aan de rechtsstaat.”