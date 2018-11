Akerboom wil praten met BOinK over aangiftes

Politiebaas Erik Akerboom wil in gesprek met voorzitter Gjalt Jellesma van belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOinK. RTL Nieuws meldde donderdag dat de politie volgens BOinK ouders ontmoedigt aangifte te doen van misbruik van hun kind op de kinderopvang. Akerboom laat vrijdag in een tweet weten de signalen serieus te nemen.

Akerboom wil in het gesprek de signalen concreet maken, twittert hij. ,,Ik spreek vooral bevlogen, professionele zedenrechercheurs, die deze kwesties heel serieus nemen. Geen afpoeieraars.’’

Jellesma zei donderdag tegen RTL Nieuws met enige regelmaat te worden benaderd door ouders die het gevoel hebben dat ze niet serieus zijn behandeld. ,,Dat is een dubbele klap. Eerst vertelt je kind je iets dat je nooit van je kind zou willen horen. Dan moet je ermee naar buiten en word je niet serieus genomen. Dat is echt verschrikkelijk voor ouders. Echt heel kwalijk dat de politie wegkijkt.”