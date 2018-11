Aydin C. hoeft niet te komen van gerechtshof

Aydin C. hoeft dinsdag niet aanwezig zijn als in het hoger beroep van zijn strafzaak de slachtoffers aan het woord komen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vrijdag besloten.

Het Openbaar Ministerie (OM) had het hof gevraagd C. te verplichten om te verschijnen. Maar het hof vindt dat niet noodzakelijk, zo bleek. Advocaat Robert Malewicz verwacht zijn cliƫnt alleen nog in de rechtszaal als hij in de zaak pleit. Dat gebeurt volgende week vrijdag.

Het hof wikkelde vrijdag de behandeling van alle verdenkingen tegen C. in diens afwezigheid af. Ook zijn persoonlijke omstandigheden kwamen voorbij. Het hof benadrukte bij de bespreking daarvan opnieuw het te betreuren dat C. geen vragen heeft willen beantwoorden.

Het proces gaat dinsdag achter gesloten deuren verder met de verklaringen en schadeclaims van slachtoffers van de afpersingen. Donderdag wordt de strafeis uitgesproken. De uitspraak is 14 december. C. kreeg vorig jaar van de rechtbank bijna elf jaar cel.