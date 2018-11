‘B. ontkent betrokkenheid bij dood Nicky’

Jos B. ontkent Nicky Verstappen misbruikt of gedood te hebben. Volgens zijn advocaat Gerald Roethof ontkent de 56-jarige verdachte betrokkenheid bij de dood van Nicky tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in 1998. Roethof bevestigt vrijdagavond berichtgeving hierover in het AD.

Verder wil Roethof niets over de zaak zeggen. Wellicht wordt meer duidelijk tijdens de eerste niet-inhoudelijke behandeling van de strafzaak, op 12 december in de rechtbank in Maastricht.

De elfjarige Nicky Verstappen uit Heibloem werd in augustus 1998 dood gevonden tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. B. werd eind augustus in Spanje gearresteerd op verdenking van het doden van Nicky. Ook wordt hij verdacht van ontvoering, misbruik en het in bezit hebben van kinderporno.