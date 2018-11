Doneeractie voor hoger beroep blokkeerders A7

Opnieuw is een doneeractie gestart voor de zogenoemde A7-blokkeerders. Zij kregen vrijdag veelal taakstraffen opgelegd voor de blokkade van de A7 bij Joure tijdens de sinterklaasintocht in Dokkum vorig jaar. Deze keer wordt geld ingezameld om een mogelijk hoger beroep daartegen te kunnen bekostigen. Dat staat te lezen op de website doneeractie.nl, die al eerder geld ophaalde voor de supporters van Zwarte Piet.

Op de site staat: ,,De uitspraak viel behoorlijk zwaar. Er zijn forse taakstraffen geĆ«ist van 80 tot maar liefst 240 uur! Ook werd er opgelegd dat ze de kapotte ruit van de bus en de huur moeten betalen. Daarom hebben de Friezen besloten om in hoger beroep te gaan. Echter is de vorige pot leeg.”

Of de ‘blokkeer-Friezen’, zoals ze ook wel genoemd worden, daadwerkelijk in hoger beroep gaan, is nog niet duidelijk. Advocaat Tjalling van der Goot die 33 van de 34 mensen bijstaat, onder wie boegbeeld Jenny Douwes, zei vrijdagavond laat ,,de tijd te nemen voor die beslissing”.