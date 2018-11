Het Dorp op eerste plek in Evergreen Top 1000

De klassieker Het Dorp van Wim Sonneveld is wederom verkozen tot nummer 1 in de Evergreen Top 1000. Dat gebeurde al zeven keer eerder. Luisteraars van NPO Radio 5 konden de afgelopen dagen stemmen op hun favoriete evergreens.

Op de tweede plek staat de Duitse zanger Peter Maffay met Du, erna volgt Frans Halsema met Voor Haar. Hotel California van de Eagles en Bohemian Rhapsody vervolmaken de top 5.

De lijst is vanaf vrijdag 26 november in vijf dagen op de radio te horen. Het is de elfde editie van de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5 is een zender die klassieke hits en evergreens combineert met nieuws, informatie en service.