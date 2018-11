Kristallnacht lokaal en nationaal herdacht

Op verschillende locaties wordt de komende dagen de Kristallnacht herdacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in heel Duitsland Joden en hun bezittingen aangevallen. Naar schatting 7500 winkels en bedrijven, 1400 synagogen en andere gebouwen moesten het ontgelden.

Naar aanleiding van de herdenking wordt vrijdag in Amsterdam ‘tante Truus’ Wijsmuller-Meijer geëerd. Dat gebeurt bij het monument dat ter nagedachtenis voor haar is opgericht in de Bachstraat in Amsterdam.

Geertruida Wijsmuller-Meijer redde met haar organisatie tussen acht- tot tienduizend Joodse kinderen. De reddingsactie van ‘ Tante Truus’ was haar reactie op de Kristallnacht.

Vrijdag is er een herdenking van Kristallnacht in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Er staan verschillende activiteiten op het programma, waaronder een ooggetuigenlezing door Mirjam Weitzner-Smuk, die de Kristallnacht als Joods kind in Essen meemaakte.

Journalist Ad van Liempt schetst een historisch beeld van de Kristallnacht en staat stil bij de rol van de latere kampcommandant van Westerbork, Albert Gemmeker. Van Liempt werkt aan een biografie over Gemmeker, die volgend voorjaar zal verschijnen.

Zondag heeft in de Portugese synode in Amsterdam de Nationale Kristallnachtherdenking plaats. Gastspreker is Gerdi Verbeet. Zij is voorzitter van het Nationaal comité 4 en 5 mei en voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Verder spreken onder anderen de voorzitter van het Centraal Joods Overleg, Eddo Verdoner en Kristallnachtgetuige Luise Jacobs.