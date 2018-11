Lente wordt mogelijk natter dan normaal

Er is 70 procent kans dat komende winter een El Niño optreedt. Dat blijkt uit berekeningen van National Oceanic and Atmospheric Administration. Hoe sterk deze El Niño wordt en hoe lang deze zal duren is nog onzeker. Weeronline legt uit dat het weerfenomeen op veel plekken op aarde het normale weer verstoort. Meteoroloog Jaco van Wezel: “Natte plekken worden droger en droge gebieden natter. Dit leidt tot natuurrampen en mislukte oogsten. In Nederland is er na een El Niño een grotere kans op een natte lente.”

Tijdens een El Niño is het zeewater rond de evenaar warmer dan normaal, vooral op de Stille Oceaan. “De passaatwinden raken daarbij verstoord. Normaal waaien rond de evenaar noordoosten- of zuidoostenwinden en die worden dan ineens ingewisseld voor westenwinden. De warme en vochtige lucht die opstijgt boven het warme zeewater stroomt daardoor oostwaarts in plaats van westwaarts”, aldus Weeronline.

Het gevolg is dat het natter en warmer wordt langs de kust van Amerika (Midden-Amerika en Peru). De buien boven de Indische Oceaan trekken tijdens El Niño niet richting Afrika. Dit veroorzaakt droogteproblemen in landen als Zimbabwe en het zuiden van Madagascar. Ook in Indonesië en Australië wordt het flink droger, doordat de buien vooral over de Oceaan trekken.

De verstoorde ligging van hoge- en lagedrukgebieden rondom de evenaar heeft tot gevolg dat ook in Europa de luchtdrukverdeling verandert. Oost-Spanje wordt droger en warmer in de winter en in het voorjaar, terwijl het in Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk, de Benelux en Duitsland natter wordt in het voorjaar.

“In het verleden verliep het voorjaar in Nederland vrijwel altijd natter dan normaal na een El Niño”, weet Jaco van Wezel. Na de sterke El Niño van de winter van 1997-1998 beleefden we een kletsnat voorjaar. Ook na de meest recente en zeer sterke El Niño van winter 2015-2016 volgde een iets te natte lente. Er viel 193 millimeter tegen 173 millimeter normaal. Niet alleen de lente, maar de gehele eerste helft van 2016 was toen bijzonder nat. Alleen in 1998 was het nog net wat natter.

Statistieken uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. “Maar de komst van een El Niño is een hoopvol bericht voor de aanvulling van de grondwaterstanden in het voorjaar. Op welke manier de hogere neerslagsom tot stand komt is afwachten. Het kan door langdurige lichte regenval zijn, maar ook door stevige buien met tussendoor zon.”