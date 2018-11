OM: voorwaardelijk cel vrouw ‘terreurvader’

Tegen de echtgenote van de voor mishandeling veroordeelde vader Henk Koelewijn uit Bunschoten, is voor de rechtbank in Utrecht zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist. De officier van justitie beschuldigt de 55-jarige vrouw, Diana S., ervan dat ze haar kinderen niet heeft beschermd tegen de jarenlange agressie van haar man. S. bleef vrijdag op de zitting – net als haar man eerder – ontkennen dat er sprake was van mishandeling in het diepgelovige gezin.

Koelewijn zelf werd in mei veroordeeld tot twee jaar celstraf voor stelselmatige mishandeling van tien van zijn negentien kinderen en het tijdelijk opsluiten van enkele kinderen. Van een deel van de beschuldigingen werd hij vrijgesproken. De vader, die met zijn naam genoemd wil worden, is in hoger beroep gegaan.

Kinderen hebben heel verschillend verklaard, hield de rechter haar voor. De meesten zeiden dat vader geregeld sloeg met een houten lat van een lattenbodem, soms tot hun billen zo bont en blauw waren dat ze niet naar school konden. Vrijwel allen noemden S. een zorgzame moeder die volledig afhankelijk was Koelewijn.

De af en toe huilende S. ontkende deze situatie en noemde enkele harde beschuldigingen van de kinderen tegen haar man ,,bullshit”. Soms zweeg ze, vanwege het ,,duivelse dilemma” dat ze óf tegen haar man óf tegen haar kinderen zou moeten verklaren.

Bij de strafbaarheid van S. sloot de officier van justitie aan op de bewezenverklaringen bij Koelewijn. Volgens hem is het niet voldoende dat S. soms probeerde het slaan te verhinderen, zoals enkele kinderen verklaarden. ,,De verdachte heeft ze in een hulpeloze toestand gelaten en niet ingegrepen.”