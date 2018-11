Politie: maandag graven in zaak-Willeke Dost

De politie gaat maandagochtend vanaf 09.00 uur graven op een perceel in het Drentse Koekange, in het onderzoek naar de in 1992 verdwenen Willeke Dost (15). De zoekactie is mede het gevolg van een burgerinitiatief van twee inwoners van Drenthe, die vergevorderde plannen hadden zelf te gaan graven op het terrein waar Willeke woonde.

Het perceel ligt aan de Koekanger Dwarsdijk, achter de boerderij waar Willeke destijds in een pleeggezin woonde. Het terrein mag in verband met het onderzoek inmiddels niet meer betreden worden en wordt bewaakt met camera’s.

Volgens een woordvoerder heeft het coldcaseteam alle beschikbare informatie opnieuw tegen het licht gehouden en opnieuw gesproken met getuigen. In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten te gaan graven. ,,Doel is om na te gaan of er op deze plek aanwijzingen zijn die leiden tot duidelijkheid over de verdwijning van Willeke Dost”, aldus een woordvoerder, ,,of om volledig uit te sluiten dat het stuk grond die aanwijzingen bevat.”

In de afgelopen jaren is er door politie en het OM op diverse momenten intensief onderzoek verricht om de vermissing op te helderen. Zo werd in 2010 nog een grootschalig onderzoek uitgevoerd op haar voormalige woonadres. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van een grondradar, graafmachine, archeoloog en speurhonden. De destijds onderzochte plek is een andere dan waar de politie nu gaat graven. In 2010 was er geen reden om te graven op de plek die maandag wordt onderzocht, aldus de politie.

De pleegmoeder en -broer werden in 2010 aangehouden omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij haar verdwijning. Eind 2011 sloot het OM dat onderzoek, zonder resultaat. In 2012 probeerde een tante van Willeke Dost alsnog vervolging van de pleegmoeder en -broer af te dwingen, maar dat mislukte.

Eerder deze week mislukte een overleg tussen de politie en de twee initiatiefnemers, die een ultimatum hadden gesteld. De politie vindt het belangrijk in contact te blijven met de twee mannen. Ook met de nabestaanden van Willeke Dost onderhoudt zij contact.