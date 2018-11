‘Wrakingsverzoek Hoge Raad ongegrond’

Het verzoek tot wraking van alle raadsheren (rechters) van de strafkamer van de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de procureur-generaal vrijdag aan de Hoge Raad. De Hoge Raad neemt later een beslissing. Vaak wordt het onafhankelijk advies gevolgd.

Het verzoek is eind oktober gedaan door de Amsterdamse advocaat Willem Jebbink. Hij meent dat de geheime beraadslagingen over zaken bij de raad niet zuiver verlopen.

De Hoge Raad neemt in strafzaken beslissingen met drie of vijf rechters. Bij het overleg in raadkamer dat aan die beslissingen voorafgaat, kunnen zij zich laten adviseren door collega-rechters, zogeheten reservisten. Volgens Jebbink ondergraaft die praktijk de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de raad. Hij deed het wrakingsverzoek in een strafzaak tegen een vrouw die verdacht wordt van het verstoren van een gemeenteraadsvergadering in Zeist in 2015.