55 kilo mortierbommen gevonden in slaapkamer

De politie heeft na een tip in een woning in Mierlo (Noord-Brabant) 55 kilo aan zwaar, illegaal vuurwerk gevonden. Het vuurwerk, zogenoemde mortierbommen, lag opgeslagen in drie dozen op de slaapkamer van de 23-jarige zoon die nog thuis woonde. Het gaat om levensgevaarlijk vuurwerk van de zwaarste soort dat volgens de politie ,,heel veel ellende teweeg kan brengen”.

De vader zei niet te weten dat zijn zoon de slaapkamer gebruikte als opslag voor vuurwerk. De zoon was tijdens de inval niet aanwezig en wordt later verhoord.

Het vuurwerk is door een speciaal transportbedrijf afgevoerd voor onderzoek.