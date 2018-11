Buien en stevige wind tijdens Sint-Maarten

DEN HAAG – Ouders die zaterdagavond al met hun kinderen op pad gaan voor Sint-Maarten doen er goed aan een regenjas en een paraplu mee te nemen. Volgens Weeronline vallen er in grote delen van het land buien. Ook waait er een stevige wind. Wel blijft het met 11 graden zacht voor de tijd van het jaar.

Tussen de buien zitten af en toe langere droge periodes. Mensen in het westen van het land hebben de beste kans om het de hele avond droog te houden. Later op de avond nemen de buien in het oosten ook af. De temperatuur ligt aan het begin van de avond tussen de 10 en 12 graden. Een stevige zuidwestenwind kan de lampionnetjes overigens flink doen zwiepen.

Sint-Maarten valt dit jaar op een zondag waardoor veel mensen het kinderfeest al op zaterdagavond vieren. Wie toch zondagavond de tocht doet, zal met soortgelijke weersomstandigheden te maken krijgen. Opnieuw is er kans op buien, waarbij het zuidwesten de grootste kans heeft om het droog te houden. En ook dan waait er een stevige wind en ligt de temperatuur tussen de 10 en 12 graden.

Tegenwoordig is het vaker regel dan uitzondering dat het zacht weer is rond Sint-Maarten. Waar de temperatuur in 1919 en 1971 op 11 november nog ver onder het vriespunt zakte, werd in 1995 in De Bilt 15 graden gemeten. Komende zondag verwacht Weeronline dat het 14 graden wordt. Daarmee kan het de warmste 11 november worden sinds 2005.